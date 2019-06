Tachtiger duwt op gaspedaal in plaats van rem en belandt met jaguar in vijver Koen Baten

25 juni 2019

Aan taverne De Kreek aan de Driegoten in Hamme is deze avond een tachtiger met zijn vrouw in een vijver gereden met zijn voertuig nadat hij per ongeluk het verkeerde gaspedaal indrukte. De man was met zijn vrouw komen kijken naar de taverne om te komen eten, maar er was een privé feest aan de gang. Toen hij aan zijn manoeuvre wou beginnen om zich om te draaien liep het mis. In plaats van op de rempedaal te duwen, duwde hij stevig het gaspedaal in waardoor hij achterwaarts een vijver inreed met zijn Jaguar.

Het voertuig bleef gelukkig hangen aan een omheining waardoor enkel de achterkant in het water terechtkwam. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om de inzittenden uit het voertuig te bevrijden. De man en zijn vrouw kwamen er gelukkig met de schrik vanaf en werden gecontroleerd in de ambulance. Het voertuig uit het water takelen was niet evident.