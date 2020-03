Supermarkt overvallen vlak voor sluitingsuur, daders op de vlucht Koen Baten

22 maart 2020

16u30 57 Hamme Twee jonge mannen hebben vlak voor sluitingstijd vanmiddag de Ambro supermarkt in de Kapellestraat in Hamme overvallen. Ze drongen de winkel binnen met een mes en een bivakmuts over hun hoofd. Ze zouden met wat cash geld aan de haal zijn gegaan. Niemand raakte gewond, maar het personeel en de klanten waren wel in shock.

Het was kort voor 13.00 uur dat de twee mannen de winkel binnendrongen. Enkele getuigen zagen ze naar binnen gaan en voor ze binnen gingen een bivakmuts over hun gezicht heen schuiven. Een van hen had een mes in de hand. Verschillende klanten merkten hen op en probeerden de daders te stoppen. Ze zouden wel wat cash geld kunnen buit maken hebben, maar sloegen daarna op de vlucht. De politie werd meteen verwittigd, maar kon de daders daar niet meer aantreffen.

Ze hebben nog een tijd lang in de buurt gezocht, maar of de daders gevonden werden is niet bekend. Verschillende getuigen hebben een verklaring afgelegd bij de politie over de daders.