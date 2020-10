Superfan van koningshuis stelt nu ook foto’s van Delphine Boël tentoon: “Heb ze al sinds 2009 in mijn bezit, maar wilde er nog niet mee naar buiten komen” Koen Baten

05 oktober 2020

16u24 0 Hamme Willy Van Den Branden, superfan van het koningshuis, is bijzonder blij dat Delphine Boël eindelijk officieel als dochter van koning Albert is aangeduid en dus ook een prinses is. Willy was al jaren fan van Delphine en heeft ook enkele unieke foto’s van haar in zijn bezit, uit 2009. “Ik heb toen twee uur op de tram gezeten om naar haar receptie te kunnen gaan en foto’s te nemen”, vertelt Willy trots.

De Hammenaar is blij dat hij na al die jaren nu ook naar buiten kan komen met zijn foto’s van Delphine Boël. Willy hield regelmatig tentoonstellingen over het koningshuis, maar de foto’s van haar hield hij bewust achterwege. “Er werd mij telkens gevraagd of ik die foto’s niet had, maar ik zei telkens van niet omdat ik er nog niet mee naar buiten wilde komen”, vertelt Willy.

Nu kan het eindelijk en plant Willy al meteen een nieuwe tentoonstelling waarbij hij ook de foto’s van Delphine zal tonen. “Ik maakte de foto’s aan de kust op een receptie. Zelfs mijn vrouw Jenny mocht poseren met Delphine”, zegt hij trots. “Het zijn dus unieke foto’s die niemand anders heeft.”

Willy hoopt ook dat hij de komende jaren nog nieuwe spullen kan verzamelen van de nieuwe prinses, die hij dan tentoon kan stellen, en heeft ook al meteen een suggestie. “Elk jaar worden er koekjesdozen gemaakt met het koningshuis op”, zegt hij. “Ik hoop dat ze er nu ook één maken met Delphine en haar gezin op. Ik ben er zeker van dat deze zal verkopen.”.

In 2021 zal de nieuwe tentoonstelling door gaan, ter ere van de twintigste verjaardag van kroonprinses Elisabeth. “Het is dan de ideale moment om ook de foto’s van Delphine te tonen", besluit hij.