Strenge politiecontroles aan Fantasia festival lonen: 67 feestvierders met drugs op zak toegang geweigerd Koen Baten

08 juli 2019

11u34 3 Hamme Het Fantasia festival in Hamme is dit jaar bijzonder goed verlopen. Ook de politiezone Hamme/Waasmunster is erg tevreden over het verloop van het festival. De organisatie heeft een nultolerantie op drugs en hield scherpe controles aan de ingang. “Bij de controles hebben we 67 processen-verbaal opgesteld voor drugs”, zegt commissaris Peter De Proft.

De festivalorganisatie is sterk tegen drugs, maar uiteraard heb je altijd bezoekers die zullen proberen iets binnen te smokkelen. “Dat kan je niet vermijden op een festival”, klinkt het bij de politie. “De pakkans is hier zeer groot. En de samenwerking met de organisatie verloopt fantastisch. Het is al het vierde jaar dat wij controle houden hier. Het aantal personen dat we nu betrapt hebben op drugs is zeker geen uitzondering, maar het is wel een positief cijfer”, zegt commissaris Peter De Proft.

De 67 personen die betrapt werden met drugs werden de toegang tot het festival geweigerd. Er werden ook 42 onmiddellijke inningen opgesteld. “Iedereen weet dat de pakkans hier bijzonder groot is en dat is goed, toch zijn er altijd enkelingen die proberen, maar wij zijn als politie zeer tevreden over de verloop van dit festival”, besluit De Proft.