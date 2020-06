Straatrace niet bewezen bij zwaar ongeval, beide betrokken krijgen wel geldboete voor overdreven snelheid Koen Baten

09 juni 2020

16u07 1 Hamme-Zogge Dieter V.H. en Jan I. zijn door de politierechter in Dendermonde allebei veroordeeld tot een geldboete van 800 euro. Op 9 april 2018 crashte V.H. met zijn BMW in een maïsveld. Er heerste het vermoeden van een straatrace met een ander voertuig, maar de politierechter oordeelde dat hier geen enkel bewijs voor is.

Het ongeval gebeurde in een bocht op de N446 in Hamme-Zogge. Beide beklaagden reden in de richting van Waasmunster toen het plots mis liep voor V.H. De man, die een BMW bestuurde, wilde een inhaalmanoeuvre uitvoeren, maar net op dat moment wilde ook een andere wagen dit manoeuvre uitvoeren waardoor hij aan zijn stuur trok en in de berm terecht kwam, over de kop ging en tot stilstand kwam in een veld. Hij raakte zwaargewond. Enkele getuigen die vlakbij waren, spraken van een straatrace met het voertuig van Jan I., een Volkswagen Amarok. Beide bestuurders reden te snel, maar kenden elkaar niet. Volgens de beide advocaten was er dus geen sprake van een straatrace en daar volgde ook de politierechtbank in. Dieter V.H. kreeg voor het ongeval en de overdreven snelheid wel een geldboete en een rijverbod van 15 dagen. Ook de andere bestuurder kreeg een geldboete van 800 euro en 15 dagen rijverbod omdat hij te snel reed.