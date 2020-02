Stormtij na Ciara laat overstromingsgebied Lippenbroek vol lopen Koen Baten

10 februari 2020

18u14 8 Hamme Storm Ciara heeft in de vooravond gezorgd voor een stormtij op de Schelde in Heel Vlaanderen. Ook hier in de regio hadden ze de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en de dijk in Moerzeke ter hoogte van het overstromingsgebied afgesloten voor het publiek.

Geen overbodige maatregel, zo blijkt, want rond 17 uur begon het water sterk te stijgen en liep uiteindelijk over de dijk heen. Het overstromingsgebied deed dus zijn werk en ving al het water op. Dit lokte ook enkele nieuwsgierigen. Het was al een hele tijd geleden dat het overstromingsgebied in werking moest treden.