Stichter whiskyclub Mc Shelfie opent eigen shop op zolder: “Hier vind je whisky’s met verschillende smaken en geuren, voor elk wat wils” Koen Baten

07 februari 2020

15u47 0 Hamme Jan De Wilde heeft sinds deze maand zijn eigen kleine whiskyshop op een zolderkamer in zijn woning. De Hammenaar is al twintig jaar fan van whisky’s en is ook lid van whiskyclub Mc Shelfie, die hij zelf mee uit de grond stampte. “Ik deed het vooral omdat ik merkte dat er toch interesse voor was om hier wat whisky’s te kunnen aankopen”, zegt Jan.

Een gezellige miniwinkel op de zolder van Jan. Niet opvallend langs de kant van de weg, maar de whiskyliefhebber kan er zeker zijn gading vinden. De winkel bevindt zich op de Heirbaan nummer 1 en heeft in totaal een dertigtal whisky’s. “Het zijn zeker niet de standaard whisky’s die je in elke supermarkt kan kopen, anders had het geen zin om met dit project te starten”, vertelt Jan. “Het zijn enkele leuke whisky’s met verschillende smaken en geuren, voor elk wat wils.”

De prijzen variëren van bedragen rond de 40 euro tot ongeveer 90 euro. De oudste fles whisky, met een leeftijd van 28 jaar, is de 3006 Whisky. “Het is de meest unieke fles die je in mijn winkeltje kan vinden”, vertelt Jan trots. “Het is tevens de enige plaats in België, buiten online uiteraard, dat je de whisky zelf kan zien en kopen en dat maakt het zeker wel speciaal”, klinkt het. “De fles is ook bijzonder uniek en ik ben er best trots op dat ik deze in mijn bezit heb.”

“Een echte passie”

Jan heeft al heel lang een passie voor de drank. Al twintig jaar verdiept hij zich in alle verschillende soorten whisky’s. Hij is ook bestuurslid van whiskyclub Mc Shelfie, maar de kleine shop die hij nu opende, staat los van het gebeuren van de club. “Dit is ook een bewuste keuze om het los te doen van elkaar. Dit is mijn eigen project dat ik gestart ben”, klinkt het. Waarom hij zolang gewacht heeft om zijn eigen winkel te openen, weet hij zelf niet. “Ik merk wel dat er vraag naar was, en besloot daarom er gewoon vol voor te gaan. Whisky is in de loop der jaren echt uitgegroeid tot een passie en dat zal nog heel lang zo blijven”, zegt Jan.

Buiten de dertig soorten whisky’s heeft hij ook een klein assortiment Gin. “De Gin is eigenlijk ook speciaal, want komt uit een bottelarij van Schotland waar ze ook Whisky maken”, klinkt het.

Wie graag meer info heeft over de shop kan surfen naar de website www.deschelfspirits.be.