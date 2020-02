Sportprijzen uitgereikt door gemeente Koen Baten

03 februari 2020

15u37 2 Hamme In Hamme werden afgelopen weekend de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt in drie verschillende categorieën. Onder meer de beste sportclub, beste sportman en beste jeugdspeler werd er gekozen.

De uitreiking vond plaats in de sporthal Meulenbroek in Hamme. Als beste sportclub dit jaar werd Rudyco Cycling Team VZW verkozen. Zij behaalden heel wat mooie uitslagen in 2019. Als jeugdtalent voor 2019 werd Amélie Verhavert gekozen. Zij is een 14-jarige atlete aangesloten bij AC Hamme.

Als sportman van het jaar werd ook iemand uit de atletiek verkozen. Angelo Vandecasteele kreeg hier de overwinning. Angelo is ook aangesloten bij AC Hamme en behaalde een pak mooie uitslagen.