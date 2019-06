Sociale huisvestingsmaatschappij werkt aan meer dan 100 nieuwe woningen in Oostkouterwijk Koen Baten

13 juni 2019

13u26 0 Hamme De Zonnige Woonst, de sociale huisvestingsmaatschappij van Hamme en Waasmunster, werkt de komende jaren heel wat nieuwe projecten af. Deze projecten werden voorgesteld tijdens het jaarverslag van 2018 van de maatschappij. Onder meer in de Oostkouterwijk in Hamme plannen ze meer dan 100 nieuwe woningen en appartementen. “Hierbij zullen ook enkele woningen totaal gerenoveerd worden", zegt Guy Van Gucht van de zonnige woonst.

Al 90 jaar lang bestaat de maatschappij in Hamme en Omstreken en heeft ze al heel wat projecten gerealiseerd voor de gemeente. Het laatste jaar kwamen er minder nieuwe woningen en appartementen bij, maar dat heeft te maken met de sloop van oude gebouwen. “Op deze locaties zullen we plaats maken voor nieuwe gebouwen en woningmogelijkheden", legt Van Gucht uit.

De komende jaren alleen al wil de maatschappij enorm investeren in Hamme. “Alleen al in de Oostkouterwijk kunnen we 100 vernieuwde of gloednieuwe woningen aanbieden", klinkt het. Het gaat dan onder meer over de Lindestraat, de Oostkouter en de Populierenstraat en de Veldstraat en de Prieelstraat. In de Lindestraat plant de maatschappij een mix van woningen en appartementen. “Op de Oostkouter en de Populierenstraat gaat het grotendeels om een totaalrenovatie van de woningen. Op de Populierenstraat, Veldstraat en Prieelstraat zouden dan weer 24 nieuwe appartementen komen", zegt Guy.

In de Oostkouterstraat werd er tussen 2015 en 2017 al heel wat gerenoveerd. “De 12 duplexwoningen en de heraanleg van het pleintje daar geven eigenlijk al een voorsmaakje van wat er aan te komen staat op de andere locaties. De komende jaren komen we met een groot en nieuw aanbood aan huurwoningen, die een frisse wind doorheen de hele wijk zullen brengen. De lopende projecten zijn gericht op grote als kleine gezinnen, alleenstaande en senioren", klinkt het. “Ook de heraanleg van het openbaar domein en de infrastructuur zit mee in de projecten inbegrepen.”

Niet alleen aan de Oostkouterwijk zal aangepakt woorden. Ook in het centrum van Hamme staan er nog twee projecten op til. Op het Marktplein zullen 15 appartementen geplaatst worden, en in de Hoogstraat komen ook zes nieuwe appartementen bij. “Ook hier breiden we ons aanbod verder op. In het centrum mikken we vooral op de kleinere gezinnen, de alleenstaanden en de senioren", aldus Guy. “Hiermee komen we tegemoet aan de vraag die blijkt uit de wachtlijsten. Tegen eind 2020 zouden de appartementen klaar moeten zijn om te verhuren", besluit Guy.

De gemeente Hamme is erg tevreden met de samenwerking tussen de zonnige woonst. “Het is erg belangrijk voor onze gemeente dat zij er zijn", zegt burgemeester Herman Vijt. “Zij doen heel veel voor ons en de samenwerking tussen onze gemeente is perfect. We zijn fier dat we dit kunnen realiseren en hopen in de toekomst nog vele jaren te mogen samenwerken, " besluit de burgervader.