Sociale dienst van OCMW verhuist en krijgt nieuwe naam Koen Baten

14 oktober 2019

17u40 2 Hamme Vandaag is een nieuwe belangrijke stap gezet in het integratieproces van het OCMW- en het gemeentebestuur. De sociale dienst van het OCMW is verhuist naar het nieuwe administratief centrum en smelt samen met de gemeentelijke dienst welzijn. “Beide diensten vormen er de nieuwe dienst ‘samenleving en gezin’", aldus schepen Ann Verschelden.

De nieuwe dienst is gemakkelijk bereikbaar op het gelijkvloers. “De inwoners kunnen er terecht met al hun sociale vragen over hulp en het aanvragen van een parkeerkaart tot de pensioensaanvraag", klinkt het. De dienst is open van maandag tot zaterdag in de voormiddag en op woensdagnamiddag. Op woensdag wordt er wel enkel gewerkt op afspraak.

De nieuwe dienst lanceerde meteen ook een eerste actie gericht naar alle collega’s van het gemeente en OCMW-bestuur. Naar aanleiding van de week van de Fairtrade kreeg elke medewerker een leuke attentie. Het nieuwe personeel werd ook getrakteerd door de schepen voor hun eerste werkdag.

Naast de nieuwe dienst zullen ook de federale pensioendienst er elke eerste maandag van de maand zitten. Het agentschap inburgering en integratie zit er twee keer per maand op dinsdag.