Skaten aan Kaaiplein kan weer onder voorwaarden: gemeente plaatst toestellen die vorig jaar gemaakt werden terug Koen Baten

09 juni 2020

16u37 0 Hamme De jeugddienst van Hamme bereidde begin deze zomer een leuke skatezomer voor om de skaters in de gemeente ten volle te laten genieten. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. Vandaag werden de ramps die vorig jaar gemaakt werden tijdens het ‘tournavies-project’ teruggeplaatst en kan er onder bepaalde voorwaarden toch geskatet worden deze zomer.

“Na het succes van toernavies vorig jaar wilden we dit jaar ook in Kastel aan de slag gaan om betere skatetoestellen te voorzien”, zegt schepen Lotte Peeters(N-VA). “De toestellen van vorig jaar op het Kaaiplein zouden dit jaar in Kastel opgesteld worden en daar zouden ook workshops georganiseerd worden. Aan het Kaaiplein zouden dan tijdelijke ramps geplaatst worden.”

Maar door corona kon echter geen van beide plannen doorgaan en viel de skatezomer in het water. Maandag kwam er dan toch goed nieuws: het skatepark in Hamme mocht opnieuw open. “Vandaag hebben we aan het Kaaiplein meteen alle toestellen teruggeplaatst en zijn de jongeren welkom”, aldus Peeters.

Er zijn natuurlijk wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het skaten kan enkel tijdens de openingsuren van de jeugddienst, omdat er dan toezicht aanwezig is. “Er mogen ook maximum 20 jongeren tegelijk aanwezig zijn”, klinkt het. “We kijken deze dagen ook verder hoe we de skatetijd kunnen uitbreiden of extra tijdelijke toestellen kunnen plaatsen en dit met behulp van eventuele vrijwilligers”, klinkt het. “Het is nog maar zeer in beperkte mate, maar ik ben toch heel tevreden dat we deze mogelijkheid kunnen aanbieden”, aldus de schepen.