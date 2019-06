Sint-Martensommegangstraat feestelijk geopend door gemeentebestuur Deel wordt eenrichtingsverkeer, hele straat is zone 30. Koen Baten

22 juni 2019

14u04 0 Hamme De Sint-Martensommegangstraat in Moerzeke is al enkele weken opnieuw open, maar het gemeentebestuur heeft nu ook een officiële opening gedaan voor de bewoners om hen kennis te laten maken met de vernieuwde straat. In november vorig jaar startte de aannemer uit Schelle met de werken. Op 7 juni werden deze afgerond en was de straat opnieuw open voor het verkeer. “Ik wil alle bewoners bedanken voor het geduld en de medewerking en vooral de mooie straat die we er van gemaakt hebben”, zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen.

De plannen om de straat in Moerzeke aan te pakken dateren al van het jaar 2016. Toen was er al een eerste gesprek met de bewoners en zouden de werken starten in 2017. Daarna kwam er echter het nieuws dat er hier en daar wat onteigeningen moesten gebeuren en een archeologisch onderzoek dat alles serieus zou vertragen. “De medewerking van de bewoners was bijzonder groot en daarvoor wil ik hen ook bedanken", aldus de schepen. “Het archeologische onderzoek leverde uiteindelijk niets op, waardoor de werken in november begonnen."

De straat kreeg heel wat aanpassingen waar de bewoners nu rekening mee moeten houden. “Een deel van de straat is eenrichtingsverkeer geworden, zodat we ook meer parkeerplaats konden creëren", aldus Mettepenningen. “In de straat is er ook een volledige zone 30 ingevoerd. Het is ongetwijfeld nog wat wennen, maar ik ben zeker dat dit alles ten goede komt van de bewoners", besluit de schepen.