Sint-Jozefsgilde Hamme roept oude tradities terug in het leven met nieuw schilderij in Gulden Boek Koen Baten

18 december 2019

15u38 0 Hamme De Koninklijke Sint-Jozefsgilde van Hamme Sint-Anna blaast één van haar grootste tradities nieuw leven in. Na vijf jaar radiostilte werd deze maand het Sint-Jozefsklokje opnieuw bedeeld in de brievenbussen. “Jarenlang was het hier stil rond, maar we wilden opnieuw wat meer ruchtbaarheid geven aan onze gilde en brachten het boekje dus terug uit”, aldus Thom Nelis.

De katholieke verenging brengt het boekje terug uit met tal van nieuws dat voor de inwoners belangrijk kan zijn en ook hun activiteitenkalender. Vijf jaar lang verscheen het boekje niet meer, maar de gilde is blij dat er opnieuw een exemplaar is. “We hebben hier lang aan gewerkt omdat we het vooral goed wilden doen”, zegt Thom. “We vonden het ideale periode om in deze donkere dagen het boekje uit te delen.”

De Sint-Jozefsgilde telt vandaag ongeveer een honderdtal leden en vijf bestuursleden die voor een nieuwe wind willen zorgen. Niet alleen het Sint-Jozefsklokje krijgt een tweede leven. Ook het gulden boek dat de vereniging al sinds jaar en dag in hun bezit heeft, kreeg eindelijk nog eens een nieuw werk.

“Niemand minder dan kunstenaar en Hammenaar Pierre De Donder heeft na drie jaar nog eens een werk geplaatst in het gulden boek”, zegt Thom. De schilder bracht zijn eigen woning op papier en mocht dit van de gilde doen naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag als kunstenaar. “Het is niet eenvoudig en ik heb er een week aan gewerkt, maar het is een eer om in hun boek te mogen staan”, zegt De Donder. Het Gulden Boek werd in de jaren 80 voor het eerst gebruikt en toont herinneringen aan verschillende feesten en personen. “Zo hebben we ook in het boek een hele getekende pagina met handtekening van Panamarenko, wat nu wel iets wil zeggen nu hij is overleden", klinkt het.

Wie nog interesse heeft in het Sint-Jozefsklokje of om lid te worden van de vereniging kan altijd contact opnemen met Thom via thom.nelis@telenet.be