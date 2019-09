Sint-Anna bereidt zich voor op 65ste jaarmarkt Koen Baten

17 september 2019

15u18 2 Hamme Op 28 september kan je rondom de Sint-Annakerk terecht voor de 65ste jaarmarkt in het dorp. ‘s Ochtends is er de keuring van dieren en in de namiddag vindt er onder meer een grote rommelmarkt plaats.

“Wij voorzien tijdens de jaarmarkt ook verschillende eetgelegenheden en kinderspelen waarbij leuke prijzen vallen te winnen", aldus Stijn Heirman van het Jaarmarktcomité. “Ook in de parochiezaal voorzien we een leuk optreden die dag om de sfeer erin te houden", klinkt het. ‘s Avonds wordt de jaarmarkt afgesloten met een spetterend vuurwerk en zijn er nog shows en optredens. “Wij hopen dat het mooi weer wordt en dat we er opnieuw een geslaagde editie van kunnen maken", klinkt het