Sigmaplanwerken in De Bunt gaan tweede fase in: bouw van sluizen aan Schelde- en Durmedijk van start Koen Baten

02 mei 2020

15u23 2 Hamme Aan het natuurgebied De Bunt in Hamme is de volgende fase van de werken van het Sigmaplan van start gegaan. Aan de Schelde- en Durmedijk worden sluizen gebouwd. Het hele natuurgebied wordt zo langzaam maar zeker volledig omgebouwd tot gecontroleerd overstromingsgebied. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

De eerste fase van de werken werd er een hele ringdijk aangelegd rond het natuurgebied. Deze ringdijk moet de achterliggende gebieden beschermen tegen wateroverlast wanneer het overstromingsgebied van De Bunt in werking zou treden. Nu dat volledig afgerond is, is het tijd voor de bouw van de sluizen. In het gebied zullen er twee komen. “Het gaat dan om een uitwateringssluis aan de Scheldedijk, en een in- en uitwateringssluis aan de Durmedijk”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg. “Langs de sluis waar het water in en uit zal stromen, zal zich een gebied met slikken en schoren ontwikkelen met riet en een wilgenvloedbos. Het water zal hier twee maal per dag op het ritme van de getijden in- en uitstromen.”

Op dit moment worden de eerste werken uitgevoerd voor het plaatsen van de sluizen. Tijdens deze fase zal het jaagpad langs de Durme en de Schelde afgesloten zijn. “Er worden namelijk bouwputten gegraven in de dijk waardoor het jaagpad niet toegankelijk is. Fietsers en wandelaars kunnen een omleiding volgen via de ringdijk rondom De Bunt.” De werken aan de sluizen zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen en moeten afgerond zijn tegen 2022.

Minder kans op dijkbreuken

Aansluitend op de werken aan de sluizen worden twee stukken dijk langs de Durme en de Schelde verlaagd, om een ‘overloopdijk’ te creëren. Bij stormtij (een combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, red.) stijgt het waterpeil op de Schelde en de Durme. Overtollig water stroomt dan over de overloopdijk en wordt opgevangen in De Bunt. Als gevolg van de werking van het gebied, komt het water stroomopwaarts lager te staan. Zo vermindert de druk op de dijken en daalt de kans op dijkbreuken. Zodra het peil op de rivieren is gedaald, stroomt het rivierwater door de sluizen terug naar de Schelde en de Durme. Het verlagen van de dijk tot overloopdijk staat gepland voor 2024. In 2025 moet De Bunt volledig operationeel zijn als gecontroleerd overstromingsgebied.

De werken aan en rond het natuurgebied zijn al verschillende jaren bezig en zullen waarschijnlijk ook nog een hele tijd duren. Het natuurgebied wordt een gecontroleerd overstromingsgebied en zal zo rivierwater opvangen en de Schelde- en Durmevallei beter beschermen tegen wateroverlast in de toekomst. Naast het overstromingsgebied wordt er ook een uniek zoetwatergetijdennatuur ontwikked, dat zal fungeren als klimaatbuffer. De Sigmawerken zijn noodzakelijk, want door de stijging van het zeeniveau en frequentere extreme weersomstandigheden neemt het risico op overstromingen toe. De Schelde en de Durme zijn daar heel gevoelig voor door hun open verbinding met de zee en het uitgesproken getij.