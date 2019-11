Serene muziek op begraafplaatsen tijdens Reveil Koen Baten

01 november 2019

17u20 0 Hamme Vandaag is het Allerheiligen en werd er een groet gebracht op heel wat begraafplaatsen om de overledenen te herdenken. Al jaar en dag wordt er op verschillende begraafplaatsen muziek gespeeld onder de titel ‘Reveil’. Voor het eerst werd ook in Hamme mee gedaan aan deze actie en vonden er op drie begraafplaatsen optredens plaats.

Onder meer in Hamme-centrum was er een sereen optreden van muziekgroep Meander. Er werd een mooi eerbetoon gebracht aan de overledenen. Er was ook beeldende kunst aanwezig die te zien was op de begraafplaatsen doorheen de dag.

Reveil laat ons op een andere maar toch serene manier afscheid nemen van de overledenen. Voor Hamme was het ook belangrijk dat zij hier ook aan deelnamen. Er was heel wat volk aanwezig op de begraafplaats die genoten van het optreden.