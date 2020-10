Seniorenraad en gemeentebestuur organiseren geen feest voor 65-jarigen wegens corona Koen Baten

17u08 1 Hamme Het gemeentebestuur en de seniorenraad in Hamme organiseren normaal gezien elk jaar een feest voor de 65-jarigen in de hele gemeente. Helaas is er dit jaar een virus dat roet in het eten strooit waardoor een groot feest absoluut niet veilig is. “In ruil daarvoor bieden we iedere 65-jarige een gezond geschenk aan", zegt schepen van gezondheid Ann Verschelden.

“Het is natuurlijk super jammer dat we dit niet kunne organiseren, maar veiligheid en gezondheid staan nu echt wel voorop”, zegt schepen Verschelden. “Omdat we de 65-jarigen toch niet helemaal in de kou wilden laten staan hebben we een oplossing bedacht.”

Voor alle jarigen zal er een gezond geschenk voorzien worden. Dit gaat om een mand met preventietips, gadgets, fruit en groenten van bij ons, honing van de imker en fairtrade producten uit de wereldwinkel. “We willen met deze actie ook korte keten promoten naar de 65-jarigen”, klinkt het.

De pakketten worden vanaf vandaag verdeeld over heel Hamme. “Ik juich dit initiatief alleen maar toe en ben blij met deze oplossing en dat onze 65-jarigen toch nog wat kunnen genieten", klinkt het.