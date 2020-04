Schrappen van Fantasia Festival betekent financiële kater voor organisatie: “Maar volgend jaar breiden we uit en feest wordt dubbel zo groot” Koen Baten

16 april 2020

10u57 3 Hamme Wat al even gevreesd werd, werd woensdagavond ook pijnlijke realiteit. Fantasia Festival zal dit jaar niet doorgaan. Het nieuws kwam hard aan bij de organisatie en is financieel zwaar, maar ze willen het hoofd niet laten hangen en blikken nu al vooruit naar de editie van 2021. “Niets weegt op tegen de gezondheid van onze bezoekers. Volgend jaar knallen we gewoon dubbel zo hard”, zegt Jurgen Mettepenningen.

Het was voor de organisatie een gigantische zware klap toen het nieuws woensdag binnen sijpelde, ook al was het verwacht. “Dit nieuws komt natuurlijk gigantisch hard aan, maar we hadden wel verwacht dat dit ging gebeuren”, klinkt het. “We begrijpen deze beslissing ook volkomen. Een festival nu organiseren is ondergeschikt aan de gezondheid”, aldus Mettepenningen.

Hoofd niet laten hangen

Dat het festival niet kan door gaan, is niet alleen jammer voor de feestvierders, maar ook voor de organisatie zelf. Financieel ligt het verlies waarschijnlijk zeer hoog. “We hebben al heel wat budget in het festival gestoken en dat zorgt natuurlijk wel een beetje voor een kater. Heel wat dj’s waren al geboekt en betaald en de voorbereidingen waren natuurlijk al een hele tijd lopende”, vertelt Jurgen. Ondanks het verlies laten ze het hoofd niet hangen. “We komen dit zeker te boven en het festival zal niet van de kaart verdwijnen. Wat we al die jaren hebben opgebouwd komt volgend jaar zeker terug.”

We moeten vooruit en dit treft iedereen, maar het is niet meer dan logisch dat grote evenementen afgelast worden. Wij hopen dat het publiek ons zal blijven steunen en volgend jaar massaal aanwezig zal zijn Jurgen Mettepenningen

Jurgen heeft zelf nog beter nieuws. De geplande uitbreidingen gaan gewoon door en zullen niet uitgesteld worden. Het festival zal van drie naar vijf podia gaan en ook het bezoekersaantal wordt opgetrokken van 12.000 naar 15.000. “Er komt onder meer een extra tent bij en een feesthut”, zegt Mettepenningen. “Het is niet nodig om het geweer nu van schouder te veranderen. We beginnen nu al met de plannen voor volgend jaar. De artiesten zijn al gecontacteerd en we hebben al wat feedback gekregen dat iedereen volgend jaar opnieuw zou kunnen komen spelen”, klinkt het.

Totale beleving

De afgelopen jaren heeft het festival een uitstekende reputatie opgebouwd en dat wil de organisatie zeker behouden. Jurgen belooft dan ook om volgend jaar de totale beleving die voor deze editie voorzien was te behouden. “We moeten vooruit en dit treft iedereen, maar het is niet meer dan logisch dat grote evenementen afgelast worden. Wij hopen dat het publiek ons zal blijven steunen en volgend jaar massaal aanwezig zal zijn om het voortbestaan van het festival te garanderen.” De nieuwe editie gaat door op 3 juli 2021. De organisatie liet al weten dat de aangekochte tickets voor dit jaar geldig blijven en dus zeker niet opnieuw moeten aangekocht worden.