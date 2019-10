Schotse runderen grazen zeven maanden aan Bunt in Hamme Koen Baten

02 oktober 2019

12u45 1 Hamme Aan de Bunt in Hamme grazen sinds gisteren 12 galloway runderen afkomstig van de Kalmthoutse heide. De dieren zijn beschermd tegen lage temperaturen en zullen er de winter doorbrengen. “Het is fantastisch om hier in de natuur deze dieren te hebben", zegt Frans Verschelden van natuurpunt.

De dieren zijn gisterenmiddag rond 15.30 uur aangekomen aan den Bunt in Hamme. Daar werden ze geplaatst op een weide van 15 hectare en zullen ze de komende maanden doorbrengen. “Vele vragen gaan over het feit of de dieren niet zullen bevriezen van de kou tijdens de winter. Deze soort runderen is echter beschermd tegen de koude en heeft graag dit soort temperaturen", klinkt het. “Het zijn Schotse hooglanders met lang haar die op hun best zijn deze periode.”

De dieren leven van de wilgen die daar staan en kunnen perfect op zich zelf leven. De Galloways moeten heel wat geïnteresseerden lokken naar daar om een kijkje te komen nemen. Op dit moment zijn de dieren nog wat schuw, maar af en toe laten ze zich al wat zien. Er is ook goed nieuws. “Twee dieren zijn drachtig en zullen kalven rond nieuwjaar, dus dan hebben we er nog een leuke troef bij", klinkt het.

In maart, bij de start van het broedseizoen verdwijnen de Galloways opnieuw. “Dan komt er enkele maanden niets, in juni brengen we dan terug gewone koeien naar de wei, en tijdens de wintermaanden komende de Galloways opnieuw op de weide te staan, nog zeker voor vijf jaar", klinkt het.

De bedoeling van de runderen is om te voorkomen dat er weer bomen gaan groeien op het stuk grond, dat later gebruikt gaat worden als slikken en schoren voor de fauna en flora. “We hebben al heel wat leuke reacties gekregen”, besluit Verschelden.

In de toekomst plant natuurpunt misschien nog wel enkele troeven om toeristen te lokken aan de weide.