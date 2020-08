Schooltje zet nog extra in op outdoorteaching en bouwt buitenklas Koen Baten

26 augustus 2020

11u38 0 Hamme Leefschool ‘t Veertje in Hamme is volop bezig met de bouw van een buitenklas op hun terrein. De plannen voor de klas waren er al veel langer, maar door corona werd de bouw even stilgelegd en verdween het project enkele maanden in de koelkast. “In deze huidige tijden met het virus is de buitenklas net een extra stimulans voor ons en daarom hebben we dit project weer opgenomen", zegt directrice Chantal Verlent.

De school zet al een hele tijd in op ‘Outdoorteaching’ en probeerde ook vorige jaren al zoveel mogelijk les te geven buiten. “We gaan ook vaak de natuur in om het allemaal van dichtbij te zien, in plaats van dingen naar binnen te halen”, zegt Chantal. “Onze buitenlesmomenten hebben heel wat voordelen. Onze leerlingen worden er gemotiveerder, rustiger en creatiever van", klinkt het.

Daarom besliste de school om nog extra in te zetten op het buiten les geven en maken ze werk van een buitenklas. “Sinds twee weken zijn de werken terug begonnen met behulp van de ouders en de leerlingen zelf", klinkt het. De school staat bekend als een groene school en wil dit dus nog extra in de verf zetten. “Het project kon eigenlijk al klaar geweest zijn, maar door corona mocht niemand nog op de school binnen komen.”

Het is net dit virus en de huidige situatie waarin we ons bevinden dat voor de school de doorslag gaf om opnieuw met het project te beginnen. “De buitenklas voldoet aan drie noden", klinkt het. “Het is ten eerste een plek waar we de kinderen kunnen verzamelen na uitdagende buitenactiviteiten. Daarnaast geven we het ook een educatieve invulling met platen over de natuur en op een kindvriendelijke manier", zegt Chantal.

“Als laatste punt hebben we ons ook voorzien op de weersomstandigheden hier in België. Het zal een overdekte knusse buitenruimte worden, die bescherming geeft tegen de regen en de zon.” In de ruimte komen ook boomstammen om op te zitten en elke leerling zal een schrijfbord hebben tijdens de lessen buiten. “Op deze manier brengen we saaiere leerstof op een leuke manier tot bij hen en dat is zeer belangrijk."

De buitenklas zal nog niet klaar zijn bij de start van het nieuwe schooljaar. “We voorzien nog een uitbreiding tot tegen onze moestuin", klinkt het. “Onze leerlingen zullen zelf tijdens het schooljaar nog mee mogen helpen aan de buitenklas en de inrichting er van." Er moeten onder meer nog grindmatten gelegd worden, planken gevezen worden en nog heel wat versieringen aangebracht worden. “Ook dit is voor onze leerlingen een leuke uitdaging om te doen", aldus de directrice.