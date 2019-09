School deelt beloning uit tijdens Strapdag Koen Baten

19 september 2019

11u56 7 Hamme KoHa Sint-Pieter zal tijdens de Strapdag op vrijdag 20 september de leerlingen belonen die met de fiets of te voet naar school komen. Er zal ook gefocust worden op het dragen van een helm en fluo tijdens de donkere dagen.

De school neemt al enkele jaren deel aan de Strapdag. Leerlingen die te voet of met de fiets naar school komen, krijgen vanaf 8 uur een beloning. “In het kader van veilig fietsen, werken we ook rond helmen en het dragen van fluo tijdens de wintermaanden. Ook hier zullen we tijdens de Strapdag op focussen”, klinkt het.

Om de actie extra te ondersteunen zal schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen ook aanwezig zijn. De actie wordt gehouden aan De Ring 22 en aan de ingangen van de school langs de Slangstraat.