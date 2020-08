Scholengroep KOHa kan rekenen op 70 nieuwe leerlingen bij start van schooljaar Koen Baten

31 augustus 2020

10u16 1 Hamme Morgen is het eindelijk zover en starten de scholen terug op in een uitzonderlijk jaar. De coronacrisis zorgde voor vreemde taferelen in het onderwijs, maar als alles goed verloopt, kunnen de scholen allemaal van start gaan. Ook het Katholiek Onderwijs in Hamme(KOHa) is klaar voor het nieuwe schooljaar. “Dat we ook tien procent meer leerlingen in onze school krijgen is een extra aanwinst", zegt voorzitter Geert Van Avermaet.

Er zullen dit jaar maar liefst 780 scholieren in het secundair onderwijs in Hamme starten. Dit is een nieuwe mijlpaal voor de school, nadat ze vorig jaar gestart waren met 710 leerlingen. “We merken vooral een stijging in de doorstroming van het basisonderwijs naar de middenschool KOHa Heilig Hart", zegt Geert. “Steeds meer leerlingen beslissen ook om in Hamme te blijven na de eerste graat en kiezen voor een vervolg in het KOHa Sint-Jozef.”

De scholengroep heeft ook een nieuwe richting aangeboden en geeft vanaf nu ook een Humane Wetenschappen. “Hier hebben we direct 23 inschrijvingen voor ontvangen, wat dus zeker een succes is", aldus Van Avermaet. De stijging van het aantal leerlingen zet natuurlijk ook druk op de gebouwen, maar de groep heeft hierop al geanticipeerd.

“In KOHa Sint-Jozef zijn we volop bezig aan een nieuwe verdieping die we bijbouwen. Deze zou in november 2020 moeten klaar zijn en leerlingen kunnen ontvangen na de herfstvakantie”, klinkt het. “De verhoging was cruciaal om al onze leerlingen te kunnen plaatsen. Het gaat vooral over praktijklokalen voor de richting Verzorging-Voeding en Sociale Technische Wetenschappen. Daarnaast komt er ook nog een ict-lokaal en twee gewone leslokalen", klinkt het.