Schepen zet handtekening onder charter voor ‘gezonde gemeente' Koen Baten

17 juni 2019

09u51 4 Hamme Een gezonde omgeving creëren voor iedereen, dat is waar het label ‘gezonde gemeente' voor staat. De gemeente Hamme tekent ook dit jaar een overeenkomst om zich in te zetten voor haar bewoners en de best mogelijk leefomstandigheden aan te bieden.

De gemeente heeft de laatste jaren verschillende initiatieven uitgewerkt om voor iedereen toegankelijk te zijn en iedereen de best mogelijk hulp aan te bieden waar nodig. “Zo hebben we iedere bewoner geïnformeerd over gezondheidsrisico’s. We organiseren elk jaar gezonde ontbijtsessies, controles tegen darmkanker voor senioren, enzovoort", zegt schepen van Welzijn Ann Verschelden (CD&V).

Voor de gemeente is het erg belangrijk dat ze hier verder op inzet. Ook op begeleiding van drugsproblematiek wil de gemeente inzetten en sensibiliseren op voorhand, net als over de geestelijke gezondheidszorg en begeleiding bij ouders. “Zo organiseren we bijvoorbeeld ook een bijeenkomst waarin we een ‘gezonde brooddoos' samenstellen voor de ouders", klinkt het. “Wij zijn als gemeente blij dat we dit charter kunnen ondertekenen en zullen de komende jaren verder hier op inzetten.”