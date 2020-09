Schepen schept duidelijkheid over recht van opstal kunstgrasvelden Vigor Wuitens: “Bij problemen worden terreinen terug eigendom van gemeente” Koen Baten

10 september 2020

10u18 0 Hamme Schepen van sport Luk De Mey (CD&V) heeft gisterenavond op de gemeenteraad in Hamme duidelijkheid geschept over het recht van opstal van de nieuwe voetbalterreinen voor Vigor Wuitens. De gemeente gaf hier een lening van 1 miljoen euro en liet het beheer, dat ze vroeger zelf deden, over aan de club via een recht van opstal. “Maar wanneer ze de werking van hun club stopzetten komen de terreinen hoe dan ook terug naar ons", aldus de schepen.

Het waren de oppositiepartijen die de beslissing van het schepencollege over de nieuwe kunstgrasvelden aan Vigor Wuitens maar matig konden appreciëren. De manier waarop het schepencollege te werk ging en het geld dat de gemeente betaalde kon voor hen absoluut niet door de beugel. Er werd ook beslist om Vigor Wuitens eigenaar te laten worden van de nieuwe kunstgrasvelden via een recht van opstal, en daar wringt vooral het schoentje omdat de gemeenteraad daar nog niet genoeg info over kreeg. Er werd toen een klacht ingediend, maar de gouverneur liet weten dat er niets mis was met de constructie, maar dat er wel nog een uitleg diende gegeven worden over het recht van opstal.

Dat gebeurde gisteren door de bevoegde schepen aan de hand van een brief die hij aan iedereen bezorgde. “Het klopt dat de club eigenaar wordt van de velden voor 15 jaar. Maar los daarvan is het terrein niet alleen voor hun bruikbaar en hebben ze zeker geen exclusiviteit", zegt De Mey. “Wanneer er problemen zijn komen de terreinen gewoon terug naar de gemeente zoals vroeger. Dit is het geval bij een faillissement en bij een stopzetting van de club of bij een fusie", klinkt het.

Daarnaast werd er ook een convenant opgemaakt tussen de club en de gemeente. “Op momenten dat er geen voetbal is en de terreinen niet gebruikt worden door Vigor kunnen andere clubs ook gebruik maken van de velden", aldus De Mey. “Dit kan gebeuren wanneer andere velden niet bespeelbaar zijn. Ook tijdens de zomerstop kunnen sportkampen doorgaan op de velden van de club.”

Op sociale media verschenen heel wat berichten over de werken aan de velden en de beslissing van het schepencollege over de lening die ze gegeven hebben aan de club. “Ik heb dingen gelezen die totaal uit de lucht zijn gegrepen", zegt De Mey. “Zaken zoals belangenvermenging van een schepen die al lang ontslag had genomen en het stilleggen van de werken zijn overal de wereld ingestuurd door enkele politici en dat valt bijzonder te betreuren. Ik wil gerust aan politiek doen, maar leugens naar de bevolking sturen daar steiger ik van en dat hoort totaal niet thuis hier", klinkt het. “Als de werken zouden stilgelegd worden zat een hele club zonder veld en kon er niet gespeeld worden en zou dat handenvol geld gekost hebben en mogelijks ook het einde van de club", besluit De Mey.

Oppositiepartij Open VLD bleef het nog altijd bijzonder moeilijk hebben met de gang van zaken in dit dossier, maar de zaak werd toch goedgekeurd en afgesloten tijdens de gemeenteraad gisteren.