Schepen ruimtelijke ordening reageert op beweringen groen over Marktplein: “Even veel groen, en alle vergunningen in orde” Koen Baten

31 augustus 2019

Schepen van Ruimtelijke Ordening Jan De Graef (N-VA) gaat niet akkoord met de beweringen van groen-politica Agnes Onghena. Zij beweerde eerder deze week dat er bouwovertredingen zijn en dat het budget wordt overgeschreden. Bovendien oppert ze ook dat het niet slim is om alles in een contract op te stellen en samen te bouwen. "De academie en de bib zullen eerst gebouwd worden met hoogste prioriteit", zegt De Graef.

Toen N-VA in het nieuwe gemeentebestuur kwam zijn er enkele aanpassingen gebeurd aan het project op de grote markt, waar zij het moeilijk mee hadden. “Zo komt er een blok minder en is de parking ondergronds een laag ingekort, waardoor wij ons konden vinden in het project", klinkt het.

Dat de lokale groen afdeling nu verschillende argumenten aanhaalt vinden ze triest. “Alles is inderdaad in een contract gegoten en de afspraken zijn gemaakt. Dit nu gaan opzeggen zou heel wat vertraging kosten, en ook nog eens monsterboetes van minstens een miljoen euro, want dan verbreek je zomaar het contract", zegt De Graef.

“Tevens zijn alle omgevingsvergunningen in orde en is er niets dat de bouw nog in de weg staat. De academie en de bib krijgen voorrang, maar wij gaan geen miljoen weggooien door contractbreuk te plegen.” Ook een overschrijding van het budget zal er niet zijn met de ingrijpende werken aan het Marktplein.