Schepen Lotte Peeters haalt bij eerste federale verkiezingen meteen 9.148 voorkeursstemmen

27 mei 2019

Hamme Lotte Peeters (N-VA) schepen voor onder andere Milieu in Hamme nam afgelopen weekend voor de eerste keer deel aan de federale verkiezingen. Ze kreeg er als 25-jarige de negende plaats toegewezen op de lijst en haalde meteen een zeer goed resultaat. "In Hamme verbeterde ik mijn persoonlijk resultaat met 950 stemmen achter mijn, waar ik al zeer tevreden mee ben", zegt Peeters.

De partij deed het over heel Vlaanderen iets minder goed dan verwacht, maar de jonge schepen behaalde wel een goed persoonlijk resultaat. “In Hamme stemden 950 mensen voor mij. In heel Oost-Vlaanderen kreeg ik er dan nog eens meer dan 8.000 stemmen bij, en dat had ik absoluut nooit verwacht”, zegt Lotte Peeters. Naast haar stemmen uit Hamme, kleurden ook heel wat mensen uit Aalst, Sint-Niklaas, Temse en Dendermonde het bolletje bij haar naam.

Het resultaat dat Peeters afgelopen zondag behaalde, was net niet voldoende om verkozen te worden en een zitje te veroveren in het parlement. “Voor mij was dat ook nog niet echt nodig. Ik had nooit verwacht dat ik dit resultaat zou halen en ben dus zeer tevreden. Ik ga nu na de campagne met volle goesting verder werken voor de gemeente, maar deze score schept zeker mogelijkheden voor de toekomst”, besluit Peeters.