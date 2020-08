Schepen is ruzie rond voetbalterreinen Vigor Wuitens beu en laat werken verder gaan: “Kinderen mogen niet dupe worden” Koen Baten

17 augustus 2020

De gemeente Hamme heeft de werken aan de nieuwe voetbalterreinen van Vigor Wuitens Hamme gewoon verdergezet. De schepen is het geruzie over de genomen beslissing in juni beu en heeft opdracht gegeven om verder te werken. "Er zijn bijna 300 kinderen actief bij de club, zij mogen niet de dupe worden door klachten van de oppositie", zegt Luk De Mey (CD&V).

Oppositiepartij Open VLD liet afgelopen week weten dat de subsidie door de gouverneur van Oost-Vlaanderen werd geblokkeerd. “Het college moet nu het punt opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad en de juiste documenten van het opstalrecht en de gekoppelde voorwaarden en afspraken laten zien”, zegt Daphné Geijsen van Open VLD. “We zijn tevreden met deze uitspraak en hopen nu dat er klare wijn geschonken wordt.”

Voor schepen van sport Luk De Mey is de maat echter meer dan vol. “Er wordt overal gezegd dat het dossier geblokkeerd is en de werken niet meer kunnen verder gaan, dit is absoluut onjuist”, klinkt het. “Ik betreur de klacht door Open VLD en een burger enorm, want hierdoor wordt het dossier nodeloos vertraagd en dreigt de jeugd die daar speelt de dupe te worden van deze heisa”, zegt de schepen scherp.

Volgens de schepen werd alles van in het begin heel duidelijk gesteld aan de gemeenteraad. Alles werd ook juridisch nagetrokken en het dossier was volledig correct. “Open VLD wilde er echter een politiek dossier van maken, terwijl het hier puur ging om de sport in Hamme nog beter op de kaart te zetten”, klinkt het.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur, dat de klacht van Open VLD had ontvangen, geeft de oppositiepartij nu ongelijk en zegt dat alles volgens de wettelijke voorschriften is gebeurd. “Ze waren ook van oordeel dat er geen belangenvermenging is in dit dossier en dat er geen schending van de wet is nog de schending van het algemeen belang”, benadrukt De Mey.

Ze kregen wel de vraag om de voorwaarden voor het recht van opstal alsnog mee te delen tijdens de volgende gemeenteraad. “Ook dit zullen we zonder enig probleem graag toelichten”, klinkt het. “Ik wil toch ook benadrukken dat we dit ook al hebben toegelicht in juni, en dat we toen hebben afgesproken om dit verder toe te lichten tijdens de gemeenteraad van september.”

De schepen is blij dat na de heisa ze het recht aan hun kant hebben. “Ik ben altijd bereid om uitleg te geven, maar mensen tegen elkaar opzetten is niet mijn politiek”, klinkt het. “Ik ben blij dat we de steun krijgen in deze zaak en dat we nu verder kunnen werken aan de verbetering van onze sportactiviteiten in de toekomst”, besluit De Mey.