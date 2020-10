Exclusief voor abonnees Sammy en Arjen ontwerpen samen standbeeld voor verhalenverteller ‘De Walter’ (60): “Grap van Walter wordt nu werkelijkheid” Koen Baten

10 oktober 2020

12u30 5 Moerzeke Sammy Bruggeman, uitbater van café De Vier Gekroonden in Moerzeke heeft samen met Arjen Van Moerzeke een 3D standbeeld geprint van Moerzekenaar Walter Piryns. De 60-jarige man staat in het dorp bekend als een man die graag absurde verhalen vertelt waarvan je nooit weet of ze nu echt waar zijn of niet. Een jaar geleden vertelde de man al lachend tegen Sammy dat hij een standbeeld verdiende. In het geniep werd er een jaar lang gewerkt aan het standbeeld en werd Walter nu verrast met de onthulling van zijn eigen standbeeld. “Dit had ik absoluut niet verwacht", zegt een emotionele Walter.

Je kan gerust zeggen dat Walter uitgegroeid is tot een dorpsfiguur door de jaren heen. Iedereen kent hem als een vriendelijke man en een man die graag verhalen vertelt. “Hij vertelde zo al verhalen over al zijn visavonturen, over vierkante tomaten, over speciale schoenzolen, je kan het zo gek niet bedenken", zegt Sammy Bruggeman. “Iedereen kon zich altijd de vraag stellen of deze verhalen wel klopten, maar dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn", klinkt het.

