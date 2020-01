Rusthuisbewoners ontwerpen eigen rospot en zamelen pak geld in Koen Baten

17 januari 2020

16u41 1

De rusthuisbewoners van het Zorgnetwerk Trento in Moerzeke hebben voor Kom Op Tegen Kanker een eigen rospot gemaakt en geld ingezameld. De bewoners maakten een pot in de sfeer van Kerst en verzamelden zo heel wat geld. Bewoner Cyriel mocht het geld gisteren overhandigen aan de KBC in Hamme. Hoeveel geld ze exact hebben ingezameld is nog niet duidelijk, maar de pot zat goed gevuld.

Alle bewoners, vrijwilligers, familieleden en bezoekers zamelden massaal hun rosse centjes in.