Rotaryclub voorziet mondmaskers voor kindertehuis Koen Baten

22 mei 2020

15u33 3 Hamme De Rotaryclub Waasmunster-Durmeland heeft vrijdagmiddag 1.000 mondmaskers en 25 flesjes handgel overhandigd aan kindertehuis Dageraad in Hamme.

De eerste overhandiging gebeurde aan spoor 56 in de Jagerstraat in Hamme. De organisatie was zeer tevreden met de gift die Rotary hen heeft geschonken. Daarna ging de delegatie naar Waasmunster waar ze bij Morgenster ook nog eens mondmaskers en handgel overhandigden. “Het is voor onze Rotaryclub erg belangrijk dat we aan de bevolking laten zien wat onze voornaamste doelstelling is, zeker in deze moeilijke tijden”, zegt Jean Berckmoes-Joos. “Service geven boven onszelf, dat is het belangrijkste signaal dat we willen geven.”