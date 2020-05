Roosenboom burgers bedient trouwe klanten vanop oprit Yannick De Spiegeleir

09 mei 2020

22u34 0 Hamme De marktkramers zitten op hete kolen om de draad terug op te nemen op hun wekelijkse markten. In afwachting van groen licht van de Nationale Veiligheidsraad bedienen sommigen hun klanten op hun privédomein. Bij Roosenboom Burgers stellen ze wekelijks hun kraam op ter hoogte van de Sint-Annakerk.

Hou minstens 1,5 meter afstand, eet je bestelling niet ter plaatse op, kom alleen. Bij Roosenboom Burgers volgen ze duidelijk de richtlijnen van de experts. Dat er vraag is naar hun burgers blijkt uit de lange wachtrij op hun oprit. Davy Roosenboom, Antonia De Mey en Femke bedienen samen de klanten – met mondmasker op. “We proberen er het beste van te maken tot de markten terug beginnen. We ontvangen hier veel klanten van onze wekelijkse markten in Zele en Hamme.”

Trouwe klant Robert Mertens kan het aanbod wel smaken. “Ik ben meer te vinden voor de Zweedse aanpak, voor mij mag de middenstand iets meer vrijheid krijgen. Al zijn de Zweden wellicht iets gedisciplineerder als ons.”

Roosenboom Burgers is elke zaterdag open van 11 tot 18.30 uur tot de wekelijkse markten hervatten.