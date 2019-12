Rookmelder alarmeert bewoners van brand waardoor moeder met twee kinderen tijdig naar buiten kan lopen Koen Baten

11 december 2019

00u11 0 Hamme In de Broekstraat in Hamme heeft een rookmelder de bewoners gealarmeerd nadat er brand was ontstaan boven in de woning. Door de brand ontstond er heel wat rookontwikkeling in de woning, waardoor het pand tijdelijk onbewoonbaar is. De bewoners zullen opgevangen worden bij familie.

De brand ontstond rond 22.30 uur op de bovenverdieping van de woning. De brand is begonnen rond de schouw op de bovenverdieping, waardoor ook het plafond vuur had gevat. “Gelukkig hadden de bewoners een rookmelder waardoor ze op tijd naar buiten konden. Ze werden wel preventief overgebracht naar het ziekenhuis", zegt brandweercommandant Paul Van Der Cruyssen.

De hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle, maar was hevig. De brand zelf zorgde voor een enorme hitte in de woning die gepaard ging met heel wat rookontwikkeling. “De bovenverdieping heeft zeer veel schade opgelopen", zegt Van Der Cruyssen. “Het pand is tijdelijk onbewoonbaar en het zal even duren om alles weer schoon te maken", klinkt het. De Broekstraat is afgesloten voor het verkeer om de brand te kunnen bestrijden.