Rode Kruis Hamme vraagt hulp van inwoners om verder te kunnen werken Koen Baten

12 oktober 2020

14u51 3 Hamme Het Rode Kruis in Hamme doet een dringende oproep naar financiële steun om hun werking te kunnen voortzetten. Het coronavirus heeft de afdeling ook zwaar getroffen, vooral de stickeractie die niet doorging, heeft voor een financiële tegenvaller gezocht.

Voor het eerst in zestig jaar kon het Rode Kruis geen stickeractie organiseren door het coronavirus. De impact hiervan was groot op elke afdeling, ook in Hamme kwam het hard aan. Daarom roept de lokale afdeling de hulp in van zijn inwoners om financieel te steunen. Met het geld dat ze inzamelen kunnen ze eerste hulpcursussen organiseren en investeren in een ziekenwagen.

“We zijn meer dan ooit aangewezen op de steun van de bevolking”, zegt voorzitter Dirk Van Beem. “Met hun hulp kunnen we mensen in de buurt helpen. Een van de komende dagen zal er in de brievenbus een omslag zitten met de boodschap ‘lokale steunactie 2020’. De gift komt volledig ten goede aan onze hulpverlening”, aldus Dirk.

Wie het Rode Kruis wil steunen kan een bedrag overschrijven op een rekeningnummer met als mededeling ‘lokale steunactie’. “Elke gift is welkom en zal voor ons een wereld van verschil maken”, besluit Dirk.

Het rekeningnummer voor de actie is BE97 7370 2435 7349. “Door de crisis is er een extra fiscaal voordeel te halen voor wie ons steunt met meer dan 40 euro”, klinkt het nog.