Rode Kruis beschikt over nieuwe materialen Koen Baten

03 september 2019

17u11 2 Hamme De Rode Kruis afdeling in Hamme beschikt sinds kort over tal van nieuwe materialen die de hulppost heeft aangekocht. Ze kochten onder meer een nieuwe, brandwerende tent aan om gekwetste personen te kunnen verzorgen. “Met de opbrengst van de stickerverkoop hebben we enkele broodnodige zaken kunnen aankopen", zegt voorzitter Dirk Van Beem.

Het Rode Kruis in Hamme is de oudste afdeling van Vlaanderen en is heel tevreden met de aankoop van de nieuwe materialen. “De vorige tent was 50 jaar oud en versleten waardoor ze dringend moest vervangen worden", klinkt het. “Daarnaast hebben we ook nog een nieuwe uitruktas aangekocht en verschillende sets om de hulpacties te verbeteren.” Tot slot kocht de afdeling ook nog een babyreanimatiepop aan om de technieken beter te oefenen.

“Ik ben enorm fier op alle vrijwilligers en iedereen die stickers heeft verkocht, dankzij deze actie hebben we dit materiaal kunnen aankopen", zegt Dirk. In totaal werd er ongeveer 6.400 euro geïnvesteerd voor de aankoop van het nieuwe materiaal. Het Rode Kruis is ook nog volop bezig met een nieuwe ziekenwagen. Mogelijk is hier in het najaar ook meer nieuws over.