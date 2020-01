Roald Dahl komt tot leven in bibliotheek Hamme Koen Baten

21 januari 2020

16u25 2 Hamme Op 29 januari komt de bekende schrijver Roald Dahl tot leven in de bibliotheek van Hamme. De leerlingen van de academie staken een voorstelling in elkaar over de schrijver en zijn boeken.

Roald Dahl is een meesterverteller en de favoriete schrijver van heel wat mensen. De afdeling Woord van de academie in Hamme onder leiding van Janna Van Mingeroet kon verschillende van haar klasgroepen overtuigen om mee te werken aan de voorstelling.

Er zal door de volwassenen onder meer voorgelezen worden uit de gruwelversie van de drie biggetjes. De jeugd zal dan een stukje acteren uit ‘Sjakie en de chocoladefabriek’. Naast de voorlees- en acteermomenten zal er ook een kookshow georganiseerd worden.

Dit hele spektakel gaat door in de bibliotheek van Hamme en start om 14 uur. Een uur later is er nog een herhaling.