Rioleringswerken aan Marktplein starten vlak na bouwverlof Koen Baten

13 juli 2020

15u34 0 Hamme De werken aan de creatieve campus in Hamme verlopen vlot. Vlak voor het bouwverlof werd de funderingsplaat van de ondergrondse parking nog gegoten. Ook de nieuwe gebouwen zijn in aanbouw en rijzen stilaan uit de grond. Begin augustus start een volgende fase van de werken.

Vanaf dinsdag 4 augustus start Farys met de rioleringswerken op het Marktplein in Hamme. De werken zullen beginnen van aan de apotheek op het kruispunt met de Kerkstraat tot net voor de rotonde aan de Meulenbroekstraat. Tijdens de werken wordt er een tijdelijke rijbaan voorzien langsheen de nieuwe gebouwen.

Om alles vlot te laten verlopen wordt de verkeerssituatie ter plaatse deels gewijzigd. Vanuit de Sint-Pietersbandenkerk is er eenrichtingsverkeer richting de rotonde. Op verschillende plaatsen geldt er ook een parkeerverbod. Het gaat dan om de parking tussen de apotheek en de winterkapel, de parking naast de Sint-Pietersbandenkerk, en het Marktplein aan de dekenij en de KBC-bank. De Rijbekestraat en de Mandemakerstraat worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De handelszaken blijven wel steeds bereikbaar.

Daarnaast wordt er ook een omleiding voorzien richting het centrum van Hamme. Deze loopt via de Drapstraat, Kapellestraat en de Nieuwstraat. Je kan gratis ondergronds parkeren de eerste tien uur in de Nieuwstraat. Wil je meer weten over de werken, raadpleeg dan www.hamme.be/creatieve-campus-parkings.

Meer over Drapstraat

Farys

Hamme

KBC

Kapellestraat

Kerkstraat

Mandemakerstraat

Marktplein