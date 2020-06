Retailketen Yess! komt dit najaar naar wuitensgemeente Koen Baten

16u46 0 Hamme Dit najaar nog zal er aan de Biezestraat in Hamme een nieuwe retailketen de deuren openen. Het van oorsprong West-Vlaamse Yess! zal eind september, begin oktober haar intrek nemen in een pand aan het winkelcomplex ter hoogte van Aldi en Hubo. “We hebben een zeer breed gamma aan zo goedkoop mogelijke prijzen”, vertelt Bart Coeman.

De winkelketen zet vooral in op dagdagelijkse producten met een heel breed gamma. “We hebben maar liefst 15.000 artikelen in ons assortiment en zorgen er voor dat iedereen er zijn gading kan vinden”, klinkt het. “Dit gaat van tuingerief tot keukenmateriaal, decoratie en opslag”, aldus Bart Coeman. De keten bestaat intussen al drie jaar en komt voor het eerst deze richting uit. “We houden van clusters waar een soort winkelcomplex aanwezig is”, vertelt Bart. “We houden onze prijzen zo laag mogelijk voor onze klanten en dat is toch wel belangrijk.” De keten focust ook elk jaar stevig op het kerstseizoen. “We hopen dit najaar te kunnen openen in het filiaal waar Aldi nu tijdelijk zit tijdens hun verbouwingen, wij hebben er alvast veel zin in”, besluit Bart.