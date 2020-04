Resultaat van coronatests in wzc Sint-Jozef bekend: zestien bewoners en twaalf medewerkers besmet met Covid-19 Koen Baten

16 april 2020

17u58 20 Hamme Zorgnetwerk Trento heeft de resultaten gekregen van het aantal totale besmettingen in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. In totaal werden meer dan 140 testen afgenomen. Zestien bewoners en twaalf medewerkers testten positief op Covid-19.

De resultaten voor het rusthuis zijn hoopgevend na de testen. Het rusthuis Sint-Jozef werd volledig getest. In afdeling ‘De Caeije' waren al veertien bewoners positief. Daar zijn er nu nog twee bijgekomen wat het totaal op zestien brengt. Alle besmette personen tonen bijna geen symptomen. De personen die besmet waren zijn onmiddellijk in quarantaine geplaatst.

Ook bij de personeelsleden werden tests afgenomen. Van de 143 mensen die er werken zijn er twaalf die positief getest hebben. Tien daarvan waren al bekend door eerder afgenomen testen. De medewerkers die niet ziek zijn werken in de afdelingen waar nog geen besmettingen zijn. De zieke medewerkers blijven thuis in quarantaine.

Er zijn in totaal drie volledig afgescheiden delen in het woonzorgcentrum. De directie stelt alles in het werk om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Het gevaar is nog niet geweken en nieuwe besmettingen zijn nog altijd mogelijk waardoor alle maatregelen van kracht blijven.

