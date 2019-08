Restanten van woning uit ijzertijd (800 voor Christus) aangetroffen op werf in centrum Hamme Koen Baten

02 augustus 2019

17u02 10 Hamme Archeologen en Erfpunt Vlaanderen zijn sinds maandag 29 juli archeologisch onderzoek aan het uitvoeren op de werf ter hoogte van het Marktplein en de Peperstraat. Sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst wil er meergezinswoningen bouwen. Er was al langer een vermoeden dat er op die site archeologische vondsten konden gedaan worden, maar dat deze tot 2.500 jaar teruggingen was onverwacht. “Het is vrij uniek om sporen uit deze tijd te vinden hier in het centrum van Hamme”, zegt Marjolijn de Puydt van Erfpunt Vlaanderen.

De archeologen en Erfpunt zijn erg opgetogen over de vondst. De woning dateert uit de vroege ijzertijd, ongeveer 800 voor Christus. Dit bleek al uit vooronderzoek van de plannen, en werd ook effectief werkelijkheid toen ze begonnen met afgraven voor het nieuwe complex. “We hebben een klein deel van de woning teruggevonden op de werf, iets wat we totaal niet hadden verwacht”, klinkt het. “Het gaat om de fundamenten van de woning waar vroeger de houten palen stonden. Het deel dat we niet gevonden hebben, bevindt zich waarschijnlijk onder de andere woningen die er nog staan.”

Het is zeer ongewoon dat er pal in het centrum zo een stuk geschiedenis kan worden blootgelegd. “We weten eigenlijk nog zeer weinig over de ijzertijd, en dat maakt het net zo uniek”, klinkt het. “Alles wat we nu vinden, brengen we in kaart en zullen we onderzoeken om meer duidelijkheid te krijgen over die tijd.” De woning was groot genoeg om een heel gezin in onder te brengen. Rond de funderingen van de woning werden verbrande leem- en houtresten teruggevonden, wat doet vermoeden dat de woning ooit afgebrand is. Ook deze resten zullen onderzocht worden. Het dak was een schilddak, dat langs elke kant schuin afliep. “We gaan nu alles fotograferen, tekenen en verwerken. Daarna verdwijnen waarschijnlijk alle tekenen onder de grond voor het nieuwe project, maar dit stuk geschiedenis pakken ze ons alleszins niet meer af”, klinkt het.

Voorwerpen uit 15e en 16e eeuw

De Zonnige Woonst stemde na de ontdekking meteen in om archeologisch onderzoek te doen op de site. “Archeologisch onderzoek wordt nu bijna altijd uitgevoerd op elke site”, zegt Jan De Graef, voorzitter van de regionale onroerend erfgoeddienst. “Sleuvenonderzoek is standaard, maar meteen werden er zaken aangetroffen waardoor we verder zijn gaan zoeken en graven, waardoor we op dit stuk geschiedenis uitkwamen.”

Naast de woning uit de ijzertijd, werden ook nog heel wat voorwerpen uit de 15e en 16e eeuw teruggevonden. “We hebben een gracht uit die tijd volledig kunnen bloot leggen met heel wat aardewerk en restanten van eten uit die tijd”, aldus Marjolijn. “Ook dit zal allemaal onderzocht worden om nauwer te dateren.”

De Heemkundige kring was ook aanwezig bij de vondsten en heeft plannen met alles wat er gevonden is. “Wij zullen alles verwerken met foto’s en tekst en dit laten plaatsen in het nieuwe project van de zonnige woonst”, zegt Freddy Huylebroeck van de heemkundige kring. “Een woning uit 800 voor Christus is zeer zeldzaam. De infopanelen moeten de bevolking en de bewoners informeren over deze fantastische vondst.” De onderzoekswerken worden maandag afgerond.