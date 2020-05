Regenboogvlag siert het gemeentehuis als steun voor Holebi-gemeenschap Koen Baten

15 mei 2020

14u47 0 Hamme Het gemeentebestuur van Hamme heeft vandaag een regenboogvlag opgehangen aan het gemeentehuis aan het Marktplein. Op deze manier tonen zij zich solidair in de strijd tegen holebi- en transfobie.

Op 17 mei is het exact 30 jaar geleden dat de wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit liet schrappen uit de lijst van geestesziekten. Sindsdien heeft de holebi- en transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot internationale dag tegen holebi- en transfobie.

Reeds enkele jaren slaan de provinciale regenbooghuizen en cavaria de handen in elkaar om de lokale overheden op te roepen in deze periode de regenboogvlag op te hangen aan het gemeente- of het stadhuis. “Op deze manier tonen wij ons solidair”, klinkt het. “Wij doen al elk jaar mee aan deze actie en willen dit ook dit jaar opnieuw doen. Wij vinden het belangrijk om onze steun aan deze gemeenschap te betuigen."