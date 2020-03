Red Cross Pipe Band van Rode Kruis Hamme geeft optreden aan woonzorgcentrum Koen Baten

27 maart 2020

15u55 4 Hamme De band van het Rode Kruis in Hamme heeft vanmiddag een uur lang een optreden gegeven voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Zij waren zichtbaar ontroerd net als de familieleden die aanwezig waren om het optreden bij te wonen.

Met hun doedelzak stond de band deze middag gereed voor een klein optreden te geven om de bewoners van het rusthuis even wat afleiding te geven. “Dit kadert in onze Rode Kruiswerking om hen wat afleiding te geven nu ze niet naar buiten mogen", klinkt het bij de lokale afdeling. “We geven zo extra steun aan het personeel en de bewoners die in deze moeilijke omstandigheden aan het werk zijn", klinkt het. Er werd heel enthousiast gereageerd en het was een bijzonder emotioneel moment ook voor het rusthuis.

De afdeling van het Rode Kruis zal ook nog naar het rusthuis van Appels en Grembergen gaan, de leden van de band komen allemaal uit deze regio om verre verplaatsingen te vermijden.