Record aantal leerlingen voor Katholiek onderwijs in Hamme Koen Baten

05 september 2019

11u57 0 Hamme Het Katholiek Onderwijs Hamme (KoHa) heeft in 2019 een record aantal leerlingen bereikt op zijn scholen. Met 710 inschrijvingen ronden ze een nieuwe kaap. Het bestuur is tevreden met deze stijging en hoopt dat ze nog verder kunnen groeien. “Wij merken vooral ook op dat de leerlingen van de buurgemeenten ook naar hier komen”, zegt Geert Van Avermaet, voorzitter van het schoolbestuur.

Het KoHa in Hamme telt al vele jaren een stijging van het aantal leerlingen, maar dit jaar ronden ze opnieuw een kaap en gaan ze boven de 700 leerlingen. “Dit is een historische mijlpaal waar we heel tevreden mee zijn", klinkt het. “We merken een grotere instroom vanuit Waasmunster en andere gemeenten, wat we zeker toejuichen", zegt Geert. “Zij stromen ook door naar de hogere klassen. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige investeringen zoals op Sint-Jozef en de Zouaaf en de Heilige Familie vorige jaren, maar we zijn er klaar voor om verder te groeien", besluit Van Avermaet.