Provincie geeft 9.000 euro subsidie voor ondersteuning lokale handelaars Koen Baten

07 februari 2020

16u16 0 Hamme De gemeente Hamme hecht heel veel waarde aan de ondersteuning van de lokale handelaars. Het bestuur trok al 10.000 euro extra uit om de handelaars en het lokaal winkelen te promoten. Hier komt nu nog eens bijna 9.000 euro bovenop van de provincie Oost-Vlaanderen.

De eerste schijf extra steun voor de lokale handelaren kwam er omdat er op dit moment ingrijpende werkzaamheden aan de gang zijn voor de creatieve campus. Het gemeentebestuur en Ondernemend Hamme kunnen nu met trots aankondigen dat er nog een extra budget aankomt vanuit de provincie.

Naar aanleiding van de bouwwerken voor de creatieve campus heeft het gemeentebestuur een flankerend beleid uitgerold. “Zo hebben wij, gedurende de looptijd van de bouwwerken, jaarlijks 10.000 euro vrijgemaakt om de detailhandel te ondersteunen” vertelt schepen van Economie Tom Vermeire. “Het spreekt voor zich dat er hinder ondervonden wordt van de bouwwerken. Op deze manier willen wij onze lokale handelaars tegemoetkomen en hen extra ondersteunen tijdens deze periode.”

Onder de naam ‘Hamme Bruist!’ zullen er heel wat evenementen en acties plaatsvinden dit jaar. Zo zal er een etalagewedstrijd georganiseerd worden waarbij de bevolking kan stemmen voor de mooiste etalage. Vervolgens wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de zomerbraderij die doorgaat op vrijdag 26 juni. Naar analogie met vorig jaar zal er opnieuw een ‘Black Friday Sales’ georganiseerd worden. “We merken dat er iets aan het bewegen is in Hamme. Zo zien we dat de handelaars zich verenigen en de handen in elkaar slaan. We brengen de handelaars op geregelde tijdstippen samen en trachten samen het centrum opnieuw bruisend te maken”, aldus Vermeire