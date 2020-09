Prinses carnaval Katrien ook in 2021 niet op prinsenwagen na afgelasting carnaval: “Hopelijk in 2022 eindelijk echt prinses” Koen Baten

18 september 2020

10u07 6 Hamme Eind 2019 werd Katrien Van Moerzeke (34) alias prinses Ananas verkozen tot prinses carnaval van de Wuitensmarsen in Hamme. Zij kreeg toen 759 voorkeursstemmen achter haar naam en zou in 2020 op de hoogste troon mogen plaatsnemen. Corona gooide roet in het eten voor 2020, en nu valt ook 2021 in het water. “Ik had dit ergens wel zien aankomen en heb er zeker begrip voor, ik hoop alleszins dat 2022 mijn jaar kan worden", aldus Katrien.

Het is al voor de tweede keer dit jaar dat de vrouw uit Hamme het nieuws krijgt dat carnaval niet zal doorgaan. In Hamme valt carnaval altijd erg laat in het jaar, dit jaar op 22 maart. Een week daarvoor ging ons land in lockdown en kreeg Katrien al een eerste keer het nieuws dat carnaval niet kon doorgaan. “De frustratie was toen bijzonder groot. Het was toen de wereld op zijn kop en ik kon het amper begrijpen", vertelt Katrien. “Deze keer zag ik het wel meer aankomen en heb ik er mij zelf al een beetje bij neergelegd. Natuurlijk doet het zeer dat dit voor de tweede keer wordt uitgesteld, maar het kan niet anders", klinkt het.

Prinses Ananas had haar kandidatuur wel een beetje anders voorgesteld. “In Moerzeke en Kastel heb ik carnaval al meegevierd, dat kon nog door gaan toen. Het groeide toen naar een climax toe voor mij tot deze zware klap kwam over het uitstel naar 2021", klinkt het.

Katrien kreeg te horen dat ze ook dan zeker nog prinses zou zijn, maar deze week kreeg ze dus te horen dat dit nog een jaar zal worden uitgesteld worden. “Natuurlijk is dit jammer, maar carnaval blijft hier leven en zal nooit sterven in Hamme.” Ze krijgt ook enorm veel steunbetuigingen van carnavalisten en groepen. “De mensen leven echt wel mee en blijven als een blok achter mij staan en gunnen het mij wel en dat doet zeker deugd. Ik heb meermaals gehoord dat ze het mij echt wel gunnen. Je merkt gewoon aan de Hammenaren dat carnaval hier nog enorm hard leeft", aldus Katrien.

Hoe het nu verder moet is op dit moment nog onduidelijk. Katrien hoopt alleszins dat ze in 2022 nog als prinses carnaval mag heersen over Hamme. “Ik hoop dat het comité mij deze kans nog wil geven. Ik heb hier enorm veel geld en tijd in gestoken en dit is mijn grootste droom, het zou jammer zijn dat ze mij deze afnemen. Carnaval is mijn leven en ik heb hier hard voor gevochten, dus ik kijk nu al vooruit naar die editie", aldus Katrien.

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid hoe ze de editie van 2022 zullen aanpakken. Alles zal bekeken worden en later volgt er dan een beslissing.