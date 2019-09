Politiezone mag gebruik maken van vaste camera’s of bodycams Koen Baten

18 september 2019

14u33 2 Hamme De gemeenteraad in Hamme heeft vorige week een besluit goedgekeurd over het gebruik van camera’s bij de politiezone Hamme/Waasmunster. Het gaat dan onder meer over het gebruik van bodycams.

In verschillende politiezones zal in de toekomst gebruik gemaakt worden van bodycams. Hiervoor moet echter toelating zijn van de gemeente. Niet alleen bodycams zijn mogelijk maar ook het gebruik van tijdelijke vaste camera’s en mobiele camera’s zoals ANPR. Wanneer de camera’s in de gemeente zullen verschijnen is nog niet bekend.