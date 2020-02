Politiezone Hamme/Waasmunster organiseert fietstocht ten voordele van kinderkankerfonds Koen Baten

19 februari 2020

11u54 2 Hamme De politiezone Hamme/Waasmunster organiseert ook dit jaar een begeleide fietstocht voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het kinderkankerfonds. Het is de tweede editie die de politiezone organiseert.

Het gaat om groepsritten met verschillende afstanden. Je kan kiezen tussen 88 kilometer, 72 kilometer of 50 kilometer. Bij de langste rit vertrek je om 13.00 uur, de kortste fietstocht vertrekt om 13.30 uur. De 72 kilometer vertrekt om 13.15 uur. Het tempo ligt telkens hoger naarmate de afstand langer is. Onderweg is er bevoorrading voorzien en ook een fietsenstalling, drank en eten en douches zullen aanwezig bij de start en aankomst van de tocht.

De fietstocht zelf gaat door op zaterdag 7 maart. Iedereen vertrekt aan de sporthal Meulebroek op het Kaaiplein in Hamme. Inschrijven kost vijf euro en doe je ter plaatse. De organisatoren vragen wel om op voorhand in te schrijven via de Facebookpagina ‘De Blauwe runners' of via pz.Hamme Waasmunster@police.belgium.eu.