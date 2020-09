Politierechter Peter D’Hondt stelt zaak uit omdat hij motorrijder die 123 per uur in bebouwde kom rijdt zelf aan de tand wil voelen Koen Baten

18 september 2020

15u07 0 Hamme M.D. uit Hamme moest zich vrijdagochtend verantwoorden in de rechtbank in Dendermonde nadat hij met zijn motor met maar liefst 123 kilometer per uur in de bebouwde kom rond reed. Hij liet zich vertegenwoordigen door een advocaat, die zei dat hij de motor intussen al had weggedaan, maar toch wil de politierechter de man ontmoeten, en daarom werd de zaak uitgesteld.

De hallucinante feiten gebeurden vorig jaar in de bebouwde kom. Met zeer hoge snelheden, boven de 120 kilometer per uur, werd hij gevat met zijn motor. “Mijn cliënt beseft dat hij een domme fout gemaakt heeft en dat het zeker maar iets eenmalig was", aldus zijn advocaat. “Hij werkt hard en heeft zijn les geleerd. Hij rijdt ook al acht jaar met zijn motor en weet wat de regels zijn. Hij heeft intussen ook al het voertuig weg gedaan”, klinkt het.

De politierechter wil de jongeman echter zien en zelf ondervragen en besloot daarom de zaak uit te stellen naar 22 november.