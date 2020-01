Poëzieworkshop in bibliotheek Koen Baten

21 januari 2020

Op 30 januari start in heel Vlaanderen de poëzieweek. Ook in Hamme willen ze dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom bieden ze een workshop aan in de bibliotheek van Hamme.

De workshop gaat door op woensdag 29 januari. De plaatselijke dichters zullen de workshop aanbieden. Het dichterscollectief Zinspiratie zal deze taak op zich nemen. Zij gaan je tonen hoe je een stapelgedicht kan maken. Het is een eenvoudig, leuk en snel gedicht. Het enige wat je nodig hebt is enkele boeken die geschikt zijn om dit te maken. Deze vind je in de bibliotheek en kan je gebruiken. Iedereen is welkom vanaf 14.00 uur, het is niet nodig om in te schrijven.