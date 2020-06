Personeel van woonzorgcentrum krijgt cheque voor inzet tijdens coronacrisis Koen Baten

18 juni 2020

14u19 3 Moerzeke Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke heeft donderdagochtend een cheque van 1.536 euro ontvangen van Silvie Lanotte uit Hamme. Zij organiseerde in deze coronatijden een initiatief om geld in te zamelen voor handelszaken en rusthuizen, om hen te bedanken voor hun inzet. “Het ingezamelde geld mogen ze gebruiken om het personeel te trakteren of een feestje te houden”, zegt Silvie.

Silvie Lanotte startte de actie begin april op. Inwoners die zin hadden, konden zich inschrijven om een aantal kilometers te lopen en zo geld in te zamelen. Het ingezamelde bedrag zou verdeeld worden onder handelszaken en woonzorgcentra in de gemeente. Het deel voor de handelaars werd al overgeschreven, voor de woonzorgcentra wou Silvie graag het geld zelf overhandigen. “Het duurde wat langer omdat mijn familie en ik getroffen waren door corona”, vertelt Silvie. “Het is belangrijk dat we de inzet van medewerkers van de woonzorgcentra belonen. We zijn dan ook blij dat we deze mooie som kunnen schenken.”

Het woonzorgcentrum was zichtbaar aangeslagen en liet weten er een grote barbecue mee te organiseren. Later zal ook het woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme nog een cheque met hetzelfde bedrag krijgen.