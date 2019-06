Paul Verschelden wordt erevoorzitter van het OCMW Koen Baten

20 juni 2019

Paul Verschelden (Open VLD) zal binnenkort de titel krijgen van erevoorzitter van het OCMW in Hamme. Dat werd gisterenavond op de gemeenteraad in Hamme beslist. Verschelden zetelde dertig jaar lang in de Hamse gemeenteraad en werd in 2006 verkozen als OCMW-voorzitter.

In december 1978 begon Paul te werken bij het Liberaal Ziekenfonds en kort nadien werd hij waarnemend secretaris van de liberale partij in Hamme. Dat jaar nam hij ook deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 1988 werd hij voor het eerst verkozen en mocht hij zetelen in de gemeenteraad. Jarenlang groeide zijn aantal voorkeursstemmen wat loonde in het voorzitterschap van het OCMW. Hij voerde dit mandaat jarenlang met veel toewijding uit. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd de partij niet meer mee aan boord genomen waardoor Verschelden stopte met politiek. Het Open VLD bestuur is bijzonder fier met deze onderscheiding en de titel die hij nu krijgt.